Juric torna un po' a sorridere, almeno guardando l'infermeria che pian piano si svuota. In vista dell'Inter, infatti, il tecnico granata dovrebbe recuperare ben tre elementi. "Buongiorno ce la sta mettendo tutta, si è ficcato nella testa di farcela e tra lo staff del tecnico croato comincia a serpeggiare l’ottimismo - racconta la Gazzetta -. Ancora cauto però, soltanto giovedì ci saranno gli elementi di valutazione atti a favorire la decisione positiva da parte di Juric. Perché finora Buongiorno non si è allenato sui ritmi della partita, da domani invece il lavoro verrà incrementato proprio sotto l’aspetto della velocità e della consistenza atletica, saranno due giorni di test fondamentali al termine dei quali verrà presa la decisione: panchina o subito in campo".

"Sazonov è ormai completamente recuperato e quindi va considerato tra i convocati di sabato. Anzi, sarà in campo sul centro destra nel caso in cui Buongiorno parta in panchina. Il nazionale georgiano ha saltato il derby a causa di una forte contusione al collo del piede che aveva generato un ematoma, ora riassorbitosi. Anche Zima è in netto miglioramento e può essere tenuto presente per uno spicchio di partita", si legge.