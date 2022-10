Dejan Stankovic, grande ex atteso a San Siro, potrebbe recuperare due giocatori in vista del match con l'Inter di sabato. Secondo quanto riferito da sampnews24.com, infatti, sia Murru che Murillo dovrebbero essere della partita: l'esterno sinistro sta rispondendo bene alle cure dopo il problema a una caviglia e dovrebbe essere tra i convocati; stesso discurso per il colombiano che ha accorciato notevolmente i tempi dopo il fastidio muscolare.