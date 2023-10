Archiviata molto velocemente la vittoria di ieri sera contro lo Slavia Praga in Europa League, oggi la Roma si è ritrovata a Trigoria per svolgere la classica seduta post-partita, in previsione della sfida di domenica contro l'Inter. Come di consueto, José Mourinho ha diviso la squadra in due gruppi: chi è sceso in campo ha svolto lavoro di scarico, gli altri hanno fatto lavoro normale. La novità di giornata, riporta Vocegiallorossa.it, è che si è visto in campo Marash Kumbulla, infortunatosi al legamento crociato lo scorso 29 aprile nel match contro il Milan.