Diverse assenze per Conceiçao in vista della partita di domani a Milano con l'Inter. Fuori causa Uribe, Veron, Evanilson, Galeno, Otavio, Cardoso e Meixedo. Si va verso il canonico 4-4-2, anche se l'ex ala interista può schierare i suoi anche con il 4-3-3. A centrocampo, sugli esterni, spazio a Franco e Pepé, mentre in attacco Toni Martinez assisterà Taremi.

PROBABILE PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; Franco, Grujic, Eustaquio, Pepé; Taremi, Toni Martinez.