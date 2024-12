L'ultimo infortunio in casa Parma è quello di Charpentier: rottura del tendine d'Achille proprio nell'ultimo minuti del match con la Lazio e stagione compromessa.

Intanto Pecchia prepara la sfida all'Inter di domani sera a Milano: secondo il Corriere dello Sport, il tecnico potrebbe cambiare ancora la formazione rilanciando dall’inizio Mihaila o Almqvist mentre a centrocampo si ripropone, dopo una sosta per infortunio, Hernani. In difesa il giovane Leoni ha ben impressionato mentre contro i veloci esterni nerazzurri potrebbe trovare spazio in fascia Coulibaly.