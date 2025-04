Pasquetta di lavoro per il Milan, all'indomani della sconfitta contro l'Atalanta in campo a Milanello per preparare la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter, in programma mercoledì a San Siro. Due buone notizie dall'infermeria per i rossoneri: i due infortunati Loftus-Cheek e Walker si sono allenati in gruppo e per quest'ultimo non è esclusa la titolarità nel derby. Lo riporta Sky Sport.