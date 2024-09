Milan subito al lavoro al centro sportivo di Milanello all'indomani della prima vittoria stagionale a spese del Venezia. Oggi, i rossoneri hanno cominciato a inquadrare l'impegno di Champions di martedì sera contro il Liverpool, una sfida affascinante che arriva all'interno di una settimana che verrà chiusa dal derby. Per il doppio impegno ravvicinato, Paulo Fonseca sa che potrà contare nuovamente sul suo capitano, Davide Calabria, che è tornato in gruppo dopo il forfait degli scorsi giorni; sulla via del recupero ma non ancora pronto, invece, Malick Thiaw, che ha svolto lavoro personalizzato. Lo riporta MilanNews.it.