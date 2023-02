Il Milan è tornato in campo stamattina a Milanello per proseguire la preparazione in vista del derby che lo metterà di fronte all'Inter domenica sera. I rossoneri hanno cominciato la seduta d'allenamento con una parte di attivazione muscolare in palestra prima di uscire sul campo centrale per il riscaldamento con alcuni lavori atletici, eseguiti con l'ausilio degli ostacoli bassi. Terminata la prima parte, via a una serie di esercitazioni tecniche che hanno preceduto la fase tattica. Prima di rientrare negli spogliatoi, Calabria e compagni hanno disputato la consueta partitella su campo ridotto.