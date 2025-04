Ottime notizie per Sergio Conceicao a due giorni da Milan-Atalanta, la gara che precede di tre giorni la disputa del derby di Coppa Italia, l'obiettivo più importante a questo punto della stagione per i rossoneri. Stando a quanto riporta Sky Sport, oggi sono tornati a lavorare in gruppo Mike Maignan, completamente ristabilito dopo il trauma cranico subito a Udinese, e Santiago Gimenez, che ha superato il problema al costato che lo avevano tenuto ai box nelle ultime due settimane.