Altra seduta mattutina all'Acaya Golf Resort & SPA per il Lecce, che prosegue il lavoro in vista della prima uscita ufficiale con il Cittadella che sarà poi seguita dall'esordio in campionato contro l'Inter. Ancora lavoro personalizzato per Tuia, a causa dell'affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Domani allenamento al mattino.