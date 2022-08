Sono 25 i giocatori convocati dal tecnico Marco Baroni per la gara Lecce-Cittadella, sfida valida per i 32esimi di finale di Coppa Italia in programma venerdì 5 agosto 2022 alle ore 21:00. Per i salentini si tratta di un delicatp impegno ufficiale che li proietta alla sfida contro l'Inter di sabato 13 agosto.

Questa la lista dei convocati:

1. Bleve

3. Dermaku

6. Baschirotto

7. Askildsen

8. Bistrovic

9. Colombo

10. Di Mariano

11. Di Francesco

14. Helgason

16. Gonzalez

17. Gendrey