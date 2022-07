Dopo l'ultima gara amichevole programmata in questa fase di preparazione, persa 1-0 contro il Parma, il Lecce, primo avversario stagionale dell'Inter, questa mattina ha svolto una seduta a Collecchio. Per domani, Marco Baroni, tecnico dei giallorossi, ha concesso una giornata di riposo, fissando la ripresa per il pomeriggio di lunedì all'Acaya Golf Resort & SPA, dove si svolgerà il primo allenamento della settimana verso la sfida di Coppa Italia contro il Cittadella (venerdì ore 21.00).