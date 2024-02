Federico Baschirotto non ha partecipato alla seduta di allenamento odierna del Lecce, a due giorni dalla sfida di campionato contro l'Inter: il difensore centrale di Roberto D'Aversa è stato tenuto a riposo a causa di un leggero stato influenzale. Per il resto, il gruppo ha lavorato al completo, all’Acaya Golf Resort & SPA, con la sola eccezione di Federico Brancolini. Domani pomeriggio, al Via del Mare, andrà in scena la rifinitura, con accesso libero dei tifosi a partire dalle ore 16.45.