Chi sarà il sostituto dello squalificato Baschirotto. Il difensore finora non aveva saltato nessuna partita di campionato, ma contro l'Inter non ci sarà per il raggiunto limite di cartellini gialli e allora Baroni dovrà scegliere chi affiancherà il rientrante Umtiti: Tuia è in vantaggio su Ceccaroni secondo il Corriere dello Sport. In attacco, invece ballottaggio tra Ceesay e Colombo. Indisponibili Dermaku, Pograncic e Banda, da valutare Voelkerling Persson.

PROBABILE LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.