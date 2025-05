Jesper Karlstrom, centrocampista dell'Udinese, parla a Tuttosport e indica nell'Inter la squadra di Serie A che lo ha impressionato di più. "Senza dubbio: quando la affronti ti rendi conto di come i giocatori siano interconnessi tra loro in campo. Commettono pochissimi errori. Per me sono favoriti per la vittoria della Champions. Sarebbe fantastico per il calcio italiano tornare sul tetto d'Europa".

"La Serie A? Un campionato complesso e competitivo - prosegue -. Non esistono mai partite facili. La cultura calcistica italiana fa sì che in ogni stadio ci sia una bolgia incredibile. Quest'anno per via della Coppa Italia ho avuto modo di giocare tre volte a San Siro. Uno stadio straordinario, iconico. Tra i più emozionanti metto anche il Maradona, ma a livello di atmosfera nulla batte Marassi...".