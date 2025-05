Venerdì 6 giugno, nel contesto della seconda edizione del 'Festival di Parma', organizzato dalla Lega Serie A, andrà in scena la presentazione del calendario del campionato 2025/26. L'evento è fissato per le 18.30, al Teatro Regio.

"Quest’anno l’evento si arricchisce di iniziative importanti, come la rivelazione del calendario della prossima stagione di Serie A e come tanti appuntamenti che hanno a che fare con gli sportivi, coi tecnici e con tutto l’orizzonte della comunicazione del mondo del calcio. Siamo contenti che la Lega Serie A continui a scegliere Parma per questo evento, siamo grati alla Regione Emilia Romagna che investe su questo progetto in maniera così consistente e siamo certi che, nel corso degli anni, riusciremo a rafforzare sempre più questo Festival nella nostra città", ha dichiarato Michele Guerra, sindaco della città.

"Quest'anno abbiamo fatto davvero un grande sforzo tecnico e organizzativo per riuscire a presentare in questa occasione anche il calendario della prossima Serie A, in linea con la nostra logica di programmazione anticipata per consentire alle squadre e soprattutto ai tifosi di organizzarsi per tempo. Si tratta di un lavoro davvero complesso, ma abbiamo voluto fortemente inserire questa gemma all'interno della seconda edizione del Festival della Serie A", ha chiosato l'ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo.

