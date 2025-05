Piero Hincapié, difensore ecuadoriano del Bayer Leverkusen, non è mai stato un reale obiettivo di mercato dell'Inter. Lo ha svelato l'agente del giocatore, Manuel Ramón Sierra Camacho, parlando con Sportitalia.it: "Si è sempre parlato anche dell’Inter, ma non c’è mai stato più di questi rumors. Hanno un giocatore di livello mondiale come Bastoni in quel ruolo e non ha mai avuto bisogno di sostituirlo".