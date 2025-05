Una risposta che spiazza, nel puro stile di Roberto De Zerbi. A precisa richiesta di un giornalista, che gli ha chiesto per chi farà il tifo durante la finale di Champions League tra Inter e PSG, il tecnico dell'Olympique Marsiglia ha svelato che per il prossimo 31 maggio ha in mente altri programmi: "Guarderò un film su Netflix", ha tagliato corto l'ex Sassuolo.