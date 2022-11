Altro stop in casa Juventus: a poche ore dal match con il PSG si ferma anche Moise Kean. Ecco il comunicato del club bianconero: "Moise Kean non farà parte dei convocati odierni, in quanto durante l’allenamento di ieri ha avvertito un fastidio alla coscia destra. I successivi esami strumentali hanno evidenziato una infiammazione a livello della cicatrice esito di un precedente infortunio del retto femorale". Al suo posto convocato Chiesa che però non è ritenuto pronto per giocare.