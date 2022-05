Nuova seduta di allenamento per la Juventus in vista della finale di Coppa Italia contro l'Inter. Come riporta il club sul proprio report uffiiciale, la squadra di Massimiliano Allegri si è concentrata sulla fase del possesso, lavorando su esercitazioni nei tre settori del campo. Poi il gruppo si è allenato sulla costruzione dalla difesa, sulla gestione della palla e infine sulla manovra avanzata, a centrocampo e in attacco. Allegri ha ricevuto una bella notizia quest'oggi: Manuel Locatelli ha infatti svolto l'allenamento in gruppo.