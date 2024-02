Ultime ore di riflessione anche in casa Juventus in preparazione del grande match di domani contro l'Inter. Allegri ha finalmente recuperato Rabiot, assente con Lecce ed Empoli: il francese ha superato l'affaticamento al polpaccio e, pur non al meglio della condizione, sarà titolare in mezzo al campo con Locatelli e McKennie come riporta la Gazzetta.

Rispetto all'1-1 casalingo con l'Empoli, riecco anche Danilo. Dubbio in attacco: Chiesa o Yildiz? Il turco resta ancora in leggero vantaggio.