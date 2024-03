La buona notizia i nvista del match di domani con l'Inter, per Gilardino, è il recupero di Vasquez che dovrebbe giocare dall'inizio in difesa con De Winter e Bani. A centrocampo regia affidata ancora a Badelj, con Frendrup e Messias mezzali. In attacco il tandem Gudmundsson-Retegui. Out il solo Matturro.

PROBABILE GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Messias, Martin; Gudmundsson, Retegui.