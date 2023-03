Gruppo al gran completo per Italiano in vista del match di domani contro l'Inter. A parte Jovic e Sirigu, tutti a disposizione del tecnico viola per la trasferta di Milano (kick-off ore 18). Si va verso la conferma del 4-2-3-1, con Amrabat-Mandragora in mediana e Bonaventura o Barak alle spalle di Cabral più Nico Gonzalez e Ikoné sulle fasce.

PROBABILE FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Cabral.