Dubbio tattico in casa Empoli per D'Aversa: conferma del doppio trequartista o 3-5-2? Secondo il Corriere dello Sport, insomma, bisogna solo capire se Colombo sarà assistito da Esposito e Maleh oppure se avrà l'ex nerazzurro come partner e un centrocampista in più. Ballano le posizioni dell'ex viola e di Cacace, ormai adattato a incursore offensivo.

Da capire anche chi andrà in porta: Vasquez spera di tornare dal primo minuto dopo la panchina di sabato scorso contro il Lecce, ma il giovane Seghetti si è fatto trovare pronto e sta crescendo. In difesa conferma per Goglichidze, Ismajli e Viti.

PROBABILE EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo.