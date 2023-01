La Cremonese è tornata subito al lavoro all’indomani del pari conquistato al Dall’Ara di Bologna. Nella tarda mattinata di oggi, i grigiorossi si sono ritrovati agli ordini di Davide Ballardini per il classico programma dopo una partita: 'scarico' e attivazione per gli undici titolari, esercitazioni tecniche, possesso palla, situazioni di 1 contro 1 e 2 contro 2, partita 6 contro 6 per il resto del gruppo. Domani è previso un allenamento alle ore 11.