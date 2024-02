Alla fine c'è anche il nome di Alvaro Morata nella lista dei convocati di Diego Simeone per la sfida tra Inter e Atletico Madrid, in programma domani seraa San Siro e valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Presente anche Gabriel Paulista, mentre non ci sono Azpilicueta e Lemar, che nell'allenamento di oggi avevano lavorato a parte.

¡Lista de convocados para el partido de ida de octavos de final de la @LigadeCampeones! pic.twitter.com/Ew8esoksDU — Atlético de Madrid (@Atleti) February 19, 2024