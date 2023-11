Resta in forte dubbio la presenza di Giorgio Scalvini in Atalanta-Inter, gara di campionato in programma tra tre giorni al Gewiss Stadium di Bergamo. Il difensore, che lunedì sera a Empoli era stato sostituito all'intervallo per una lombalgia, oggi non si è allenato con il gruppo a Zingonia, nella prima seduta d'allenamento settimanale dopo il di riposo concesso ieri da Gian Piero Gasperini. Al canterano dei bergamaschi restano due giorni per provare il recupero.