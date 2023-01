Domenico Panico, allenatore del Parma Femminile, recrimina contro una decisione arbitrale a suo dire dubbia dell'arbitro Migliorini al termine del match di Coppa Italia contro l'Inter Women: "Abbiamo fatto una grande partita, giocando a pari livello contro una squadra fortissima. Meritavamo qualcosa in più, spero che qualche episodio possa girare a nostro favore prima o poi. Abbiamo visto che forse c'era un rigore enorme su Arcangeli e poi lo hanno dato a loro che ci sta. Con un episodio a favore potevamo passare in vantaggio noi. Poi nel finale Martinovic ha avuto una grande occasione a un metro dalla porta, Francesca Durante si è ritrovata il pallone in braccio. Ho contato dieci occasioni create per noi, poi dobbiamo lavorare meglio ma l'importante è crearle. L'Inter ha messo in campo la formazione migliore, noi abbiamo fatto giocare ragazze che hanno avuto poco spazio sin qui".