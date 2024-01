"Lottare fino alla fine contro la prima in classifica non è bastato" ammette Fabiano Parisi dopo il ko incassato ieri sera contro l'Inter, prima però di puntualizzare stuzzicando leggermente l'Inter: "Ma avremmo meritato di più. Ed è da questa consapevolezza che dobbiamo ripartire". Questo il commento del difensore viola su Instagram all'indomani della vittoria ottenuta dalla squadra di Simone Inzaghi al Franchi, successo che ha dato ai nerazzurri la possibilità di tornare in vetta alla classifica.