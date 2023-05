Luciano Spalletti, ai microfoni di DAZN, parla nell'immediata vigilia della partita contro l'Inter.

Kvaratskhelia e Osimhen sono al massimo?

"Lo vedremo dentro la gara, a questi punti del campionato ci si porta sempre dietro qualcosa. Tutti hanno delle defezioni, noi siamo con la formazione che ha giocato più spesso, poi c'è sempre qualcosa che ti limita. Siamo pronti ad assorbire tutto l'affetto dei nostri tifosi".

Contro la finalista di Champions e un obiettivoè anche quello di battere tutte le squadre di A, compresa la sua ex squadra: cosa ne pensa?

"Sono orgoglioso di aver allenato un club prestigioso come l'Inter. E gli vanno fatto i complimenti perché, in generale, ha fatto comunque un gran campionato e ti dà la dimensione dell'impresa di averla messa dietro, vincendo il campionato con 5 giornate d'anticipo. Loro sono stati bravi perché si sono fatti trovare pronti agli appunamenti della Champions e sono in finale meritatamente: anche in semifinale hanno giocato due grandi match. Noi, invece, siamo arrivati con alcune defezioni proprio in quelle partite lì, e ci è capitato di tutto".

Felicità o infelicità per questi ultimi giorni?

"Sensazione bellissima, ti fanno festa ovunque vai. C'è da essere pronti a ricevere tutto l'amore che arriva".