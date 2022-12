Il brutto stop con il Lille in amichevole è un semplice incidente di percorso che non deve scalfire l'autostima del Napoli in vista della ripresa del campionato, programmata per il 4 gennaio contro l'Inter. "Se continuiamo con questa intensità e voglia di lavorare sui dettagli, riusciremo a fare quello che abbiamo fatto fino a prima della sosta - ha assicurato Giacomo Raspadori a Sky -. L'entusiasmo c'è, dobbiamo cercare di migliorare le piccole cose".