Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, interviene ai microfoni di Radio CRC per presentare la supersfida di domenica sera contro l'Inter: "È una settimana importante, dopo una sconfitta è positivo affrontare una squadra forte. È un test per comprendere il nostro livello, non vediamo l’ora di scendere in campo. Guarderò Inter-Arsenal, sarà una bella partita tra due squadre importanti. Che vinca il migliore. Io la guarderò da spettatore, poi con Antonio Conte la studieremo”.

Si passa poi ad un'analisi degli avversari: "Pregi e difetti dell'Inter? Non so, li vedremo col mister. Il pregio è avere una grandissima rosa, hanno aggiunto degli elementi importanti come Piotr Zielinski, è un gruppo unito da tanti anni e questo per loro è un pregio, poi domenica sarà una bella partita, non vediamo l’ora di confrontarci. Loro sfruttano al meglio le loro qualità in quel settore anche sfruttando Alessandro Bastoni. Dobbiamo essere attenti, ma è un lavoro che fa tutta la squadra. Dovremo essere bravi a difendere quando loro avranno il pallone, poi quando toccherà farlo a noi dovremo farlo al meglio”. Di Lorenzo ritroverà da avversario il compagno di Nazionale Federico Dimarco: "Ha avuto una crescita importante, si è meritato di giocare nell’Inter, ha fatto tanta gavetta e questo l’ha aiutato. Sono contento per lui, sta facendo bene. Domenica sarà un bel duello, gli auguro il meglio ma da dopo domenica (sorride, ndr)”.

Hai già chiesto a Lukaku il gol dell’ex?

"No (ride, ndr). Non è importante chi segni, ma che la squadra faccia bene e che conquisti la vittoria. Poi è indifferente chi sarà a segnare”.