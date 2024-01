Aurelio De Laurentiis è uno dei primi protagonisti chiamati a commentare la finale di Supercoppa Italiana vinta dall'Inter ai microfoni di SportMediaset: "Siamo in pieno mercato, abbiamo già fatto tre acquisti e altri due sono in entrata. Questo è il Napoli - esordisce il presidente azzurro -. Stasera onore e merito a chi vince, il calcio è anche casualità, ma ho visto un Napoli in crescita: nonostante essere rimasti in 10 e con tante assenze ha dato filo da torcere a un'Inter imprecisa. La cosa meravigliosa di questa Supercoppa che ho anche contestato tempo fa perché i tifosi meritano di esaltare di più il campionato, quindi non si possono addizionare impegni e in più anche lontano dall'Italia. Credo che dall'anno prossimo, con l'aumento delle partite già deciso dalla UEFA, questa Supercoppa non debba più aver ragione di esistere. Quello che mi ha sorpreso è un'Arabia con una crescita potentissima che vedremo nei mesi, è un paese apertissimo che diventerà la centralità del nuovo mondo. Non ce n'è per nessuno. Ho visto un luogo incredibile che annebbia Disenyland, hanno 100 gru in piedi per costruire un nuovo paese. Poi sul calcio sono intelligenti, lo usano come se fosse una sorta di superspot. Non bisognerà aspettare il 2030, questi costruiranno l'inverosimile nei prossimi mesi".

L'arbitraggio vi ha fatto arrabbiare?

"A me dispiace per Rocchi che sta vivendo una specie di incubo. Non mi va di documentare con i pensieri dei tifosi, ma non c'è bisogno di andare in a fondo. La debolezza degli arbitri parla da sola. Mi dispiace per Rocchi che ho visto oggi, mi chiedevo quale ulteriore imbarazzo potesse provare stasera. Quando si fa una competizione è anche una festa: loro usano loro per pomuovere loro stessi, noi dovevamo farlo per noi stessi promuovendo il calcio spettacolare. Se poi sei in 10 il calcio non è spettacolare. La Lega purtroppo in Italia non funziona: sono cambiati i regolamenti anche della ammonizioni, che finiscono anche per condizionare il campionato. Pensate quante storture. La Lega è nemica delle aziende stesse".