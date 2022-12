Il Monza chiude il suo 2022, anno che rimarrà nella storia del club per la prima promozione in Serie A, cadendo in casa contro il Torino in amichevole. Netta la sconfitta della squadra di Raffaele Palladino, che subisce due gol per tempo e alla fine trova la rete della consolazione grazie al rigore trasformato da Gianluca Caprari. Buonissime indicazioni per Ivan Juric che, dopo aver esultato per un autogol di un disastroso Marlon e tiro a giro vincente di Vojvoda nei primi 45', si è goduto un Nikola Vlasic in versione Mondiale nella ripresa: il croato sugli scudi si è fatto bastare otto minuti per piazzare la doppietta.