Lorenzo Montipò , portiere del Verona e protagonista della puntata odierna di Dazn Talks , ha parlato della sfida in programma sabato sera a San Siro contro l'Inter. "La sosta per i Mondiali ci ha fatto bene, abbiamo lavorato due mesi sul campo con il nuovo mister. I risultati si sono già visti contro Torino e Cremonese - le sue parole -. Ora arriva un avversario che ha obiettivi diversi dai nostri. Con il massimo rispetto punteremo a dare tutto noi stessi fino al fischio finale. Sappiamo che sarà difficile, ma daremo il possibile".

"Come avversario più forte devo dire che la stagione scorsa mi ha impressionato tanto Leao, l'anno prima ancora invece Barella con cui avevo giocato in Under 21 - ha aggiunto -. Vederlo da avversario è diverso".