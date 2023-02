È stato un gennaio a dir poco disastroso per il Milan, in campionato ma anche in Coppa Italia e in Supercoppa. Il club rossonero prova a ricompattarsi in vista di un altro crocevia importante della stagione, il derby contro l’Inter. Per questo motivo ieri era presente a Milanello tutta la dirigenza al gran completo, dal presidente Paolo Scaroni all’ad Giorgio Furlani, passando per i vertici dell’area tecnica Paolo Maldini e Ricky Massara.

Il numero uno rossonero ha motivato la squadra con un discorso, riportato dalla Gazzetta dello Sport: “Uniti ci rialziamo. Abbiamo grande fiducia in voi. Vi siamo talmente vicini che vorremmo essere in campo con voi", ha detto.