Alvaro Morata, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria nella semifinale di Supercoppa contro la Juventus: "Loro ci hanno fatto gol alla prima azione, è stata dura ma nel secondo tempo siamo entrati con la consapevolezza di dover rimontare. Abbiamo pressato con più rischi e giocatori in avanti e questo ci ha fatto avere più occasioni".

Per battere l'Inter in finale cosa servirà?

"Come ogni trofeo non si sa mai quando sarà l'ultima possibilità per vincerla e bisogna avere la giusta mentalità per aggiungerne un altro a Milanello anche se non è la Champions o la Serie A. Siamo ad un passo, dobbiamo recuperare bene e mettercela tutta".