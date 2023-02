Il ko contro l'Inter "pesa tanto". Parola di Rade Krunic , raggiunto da Sportmediaset dopo la sconfitta del Milan nel derby: "Speravamo che questo match arrivasse al momento giusto per ripartire, avevamo bisogno di un risultato positivo anche in vista della prossime gare".

"Dobbiamo ripartire dal secondo tempo - aggiunge il centrocampista rossonero -. Nel primo tempo non abbiamo fatto le cose che avevamo preparato, non ci aspettavamo 45' così difficili. Nella ripresa abbiamo fatto meglio. Un risultato positivo nel derby ci avrebbe aiutato sul piano mentale, invece con questa sconfitta il nostro umore resta molto basso. Dobbiamo aspettare la prossima gara per tornare a vincere".