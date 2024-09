Tra i giocatori chiave che hanno permesso al Milan di battere l'Inter 2-1, sovvertendo il pronostico del derby di Milano, Youssouf Fofana ha ripensato alla gara che potrebbe rappresentare la svolta stagionale per i rossoneri: "Cosa è cambiato dopo domenica? Quasi niente, giusto la fiducia che un po' ci mancava - le parole del centrocampista francese in esclusiva a SportMediaset -. So che nella mia testa, e nella testa dei miei compagni, volevamo fare bene, ed è quello che abbiamo fatto. Serviva giusto una vittoria per aumentare la fiducia per iniziare qualcosa di nuovo".