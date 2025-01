Chiamato davanti alle telecamere di SportMediaset, Sergio Conceicao commenta a caldo la Supercoppa Italiana vinta dal suo Milan contro l'Inter: "Sono molto contento per i giocatori perché non era facile, l'ambiente non era al meglio e avevamo pochi giorni per lavorare a queste due sfide. Anche perché affrontavamo due grandi squadre. Il merito è dei giocatori che hanno assorbito quello che abbiamo provato. Poi ci son degli errori e delle cose da migliorare, ma loro sono coscienti di questo. Possiamo fare quattro mesi importanti, c'è la Champions e vogliamo arrivare in zona Champions, dove deve essere il Milan. Oggi festeggiamo, da domani pensiamo al Cagliari".

Che corde ha toccato nell'intervallo?

"C'erano cose da migliorare a livello difensivo, il gol dell'1-0 è stata una botta grande perché è arrivato da una rimessa laterale. Poi è arrivato il 2-0 nella ripresa, ma la squadra ha carattere se è riuscita a vincere. All'intervallo l'allenatore deve gestire e correggere, per questo mi pagano".

La difesa oggi faceva un passo in avanti quando l'Inter girava palla.

"Esatto, bravo. Se vogliamo essere compatti, tutti i reparti sono importanti: deve esserci poca distanza. Io so che i difensori e i centrocampisti possono fare ancora meglio, serve coraggio. Se vogliamo tornare il grande Milan bisogna avere questa fame di non mettersi dietro. Si lavora, abbiamo poco tempo di lavoro ma i giocatori sono intelligenti e capiscono quello che vogliamo. Abbiamo provato in allenamento, ma non abbiamo avuto una settimana pulita di 6 giorni per prepararla. Complimenti a loro".

Come sarà la gestione di Leao?

"Leao è un fenomeno. Lo conosco da tanto, è un portoghese come me ma io sono più intenso. Deve imparare delle cose ma può diventare il migliore del mondo: ha tutto, ma deve capire delle cosine che deve fare in campo. Ha tanta qualità, se la mette al servizio della squadra allora sarà ancora più forte. Alla fine della prossima stagione sarà uno dei migliori del mondo, non ho dubbi".