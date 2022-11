"Sono molto soddisfatto della partita che abbiamo disputato, dispiace aver preso gol all'inizio. C'è rammarico perché abbiamo buttato via la qualificazione agli ottavi a cui tutti tenevamo. Bisogna rimboccarci le maniche e fare una grande Europa League. Credo che nelle ultime partite abbiamo dimostrato compattezza e unità, eccezion fatta per la trasferta di Lisbona. Ora, prima della sosta, abbiamo tre appuntamenti decisivi". Queste le parole a caldo di Manuel Locatelli, intervenuto in zona mista a margine del ko di ieri contro il PSG.