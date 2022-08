Marco Baroni, allenatore del Lecce, è rammaricato per il risultato finale contro l'Inter ma è ottimista alla luce della prestazione della sua squadra. Peccato per la rete di Denzel Dumfries nel finale: "Devo dire che sapevamo che potevamo patire sulle palle inattive, loro hanno grandi saltatori e tanti centimetri, oltre a giocatori che sanno segnare sotto porta. La squadra ha fatto bene, faccio i complimenti ai ragazzi e a questo pubblico meraviglioso. Rimane la prestazione, noi abbiamo cambiato tanto e oggi c'erano tanti esordienti. Queste prestazioni servono per costruire l'identità, oggi la prestazione è stata buona e di buon auspicio".

C'erano dubbi sui giovani che hanno esordito, eppure c'è potenziale.

"La società ha fatto una scelta forte, chiaro che questi ragazzi dovranno lavorare e lo stanno facendo. L'applicazione ci lascia ben sperare ma nel calcio occorre anche un pizzico di fortuna. Nell'ultima palla non ne abbiamo avuta, eppure abbiamo avuto anche il pallone per andare in vantaggio".