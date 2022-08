Perché dentro Pedro e Luis Alberto? "Mi sembrava in calo la loro intensità in mezzo e quindi potevo rischiare due giocatori molto tecnici".

Può essere per voi una scossa psicologica?

"Noi l'anno scorso avevamo pagato gli sforzi europei, poi meglio una volta fuori dalle coppe. Dobbiamo crescere da questo punto di vista".

Cataldi molto bene: è d'accordo?

"Buona partita e mi ha sorpreso il fatto che non sia calato fisicamente come gli succede di solito. Mi ha chiesto il cambio solo nel finale".

Rosa più profonda quest'anno?

"Per me la problematica è più mentale. Se l'ambiente è stanco, poi le sensazioni vengono trasmesse a tutti. Coinvolge tutti, è trasmissibile. Poi chiaramente abbiamo qualche cambio in più quest'anno".

L'esultanza di Luis Alberto l'ha vista?

"Non guardo le esultanze, ma se fanno gol così... Lui è entrato con determinazione visibile, felice si sia tolto la soddisfazione del gol, ma a me andava bene già prima".