Prima di Lazio-Inter, Maurizio Sarri parla così ai microfoni di DAZN, partendo dalla scelta di rinunciare a Luis Alberto per puntare su Kamada: "Sono stati in panchina un po' tutti. Luis ha avuto tanti acciacchi nell'ultimo mese e non è in grandissima condizione fisica. Molto probabilmente ci può dare di più partendo dalla panchina, quando ci sarà un'intensità minore".

Gila ancora titolare.

"Sta facendo bene, giusto giochi lui. Poi Patric rientra da una brutta influenza e ha fatto solo 1-2 allenamenti in in gruppo".