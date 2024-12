Marco Baroni, tecnico della Lazio, ha diramato la lista dei convocati per il big match di oggi contro il Napoli. Ufficializzati gli importanti rientri di Nuno Tavares e Boulaye Dia che hanno superato i rispettivi infortuni, mentre Luca Pellegrini resta a casa per un affaticamento. Notizie importanti anche in vista della sfida contro l'Inter, in programma lunedì 16 dicembre all'Olimpico di Roma.

I convocati della Lazio:

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Bordon, Gigot, Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Romagnoli;

Centrocampisti: Castrovilli, Dele-Bashiru, Guendouzi;

Attaccanti: Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Tchaouna, Zaccagni.