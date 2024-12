Nel post partita di Ajax-Lazio Pedro si è concesso ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria della squadra biancocelste in Olanda. Ancora è presto per dirlo, ma credo che stiamo facendo un passo in avanti a livello di mentalità. Oggi abbiamo fatto una gran bella prestazione contro una squadra forte come l'Ajax. Giocare qui è molto difficile, ma abbaimo portato a casa punti importanti e pesanti. I ragazzi stanno crescendo ed è ottimo per il futuro del club. Sono sorpreso anche io da questa squadra, stanno giocando tutti molto bene, anche i più giovani. C'è un percorso da fare, ma si sono adattati tutti subito alle idee di Baroni. In campo si vede, quest'anno penso che abbiamo sempre fatto ottime partite, anche se abbiamo perso ogni tanto. Stiamo giocando molto bene, continuiamo così".

"Il gol è molto bello, ho visto uscire la palla che poi è entrata molto bene. Quello che è importante però è il lavoro della squadra. La rete l'ho dedicata a mia zia che è morta ieri. Per me non è stato facile giocare oggi, ma sono stato contento di aver aiutato la squadra. Non la dimenticherò questa serata", ha poi aggiunto.