Secondo pareggio consecutivo in campionato per la Lazio, in frenata rispetto alla velocità massima toccate nelle scorse settimane. Se il 2-2 contro il Napoli era stato accolto con entusiasmo dall’ambiente, non si può dire lo stesso per lo 0-0 di Venezia. Un risultato che comunque non sposta i giudizi di Marco Baroni: "Il percorso è ancora lungo, ora si entra nel vivo, sta a noi farci trovate pronti - ha detto a DAZN il tecnico biancoceleste - Ho grande fiducia nella squadra, oggi ci mancavano anche due giocatori importanti. Il percorso è tracciato, noi vogliamo arrivare in fondo".

Per la cronaca, il prossimo impegno in calendario della Lazio prevede la trasferta sul campo dell'Inter per i quarti di finale di Coppa Italia.