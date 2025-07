Gennaro Gattuso è arrivato pochi minuti fa ad Appiano Gentile, dove l'Inter sta lavorando in ritiro per preparare la nuova stagione. Lo riporta Sky Sport, riferendo che insieme al ct della Nazionale c'è anche il capo delegazione Gigi Buffon.

Ringhio sta portando avanti una sorta di tour dei ritiri delle squadre di Serie A per un colloquio con i giocatori convocabili in azzurro (tra i nerazzurri occhi soprattutto su Bastoni, Barella, Frattesi e Dimarco): negli scorsi giorni il selezionatore è stato in visita anche in casa Roma e Juventus.