Sembrava un sicuro partente, potrebbe diventare un'arma in più. Il destino di Davide Frattesi, secondo Tuttosport, è cambiato radicalmente. Con Inzaghi sarebbe andato certamente via, oggi ha la considerazione di Chivu e quindi la dirigenza gli ha comunicato che, nonostante i sondaggi di Juve, Napoli e Roma ma anche di Atletico Madrid, Tottenham, Marsiglia e Nottingham Forest dall'estero) è incedibile.

Inoltre sono cominciato i dialoghi per un rinnovo fino al 2030 con ingaggio ritoccato da 2,8 a 3,4 milioni a stagione, probabilmente da settembre. Tatticamente può diventare un prezioso jolly per Chivu, giocando fra i trequartisti alle spalle della punta oppure tra i due di metà campo come ha già fatto ad Ascoli, Empoli e Sassuolo.

A metà settimana, terminati i giorni di riabilitazione che sta vivendo ora, tornerà nel gruppo squadra dopo l'operazione all'ernia inguinale, con l'obiettivo di essere arruolabile da fine agosto.