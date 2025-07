"Il Napoli di Conte è campione d’Italia in carica, si è mosso bene e in anticipo sul mercato e ha aggiunto un top come De Bruyne. L’Inter ha cambiato allenatore, ma la squadra è più o meno quella e se aggiunge Lookman… Il Milan é ripartito da Allegri e avrà Modric, uno che ha scritto la storia negli ultimi anni. E la Juventus deve dare del gas se vuole avvicinarsi alle prime e tornare a lottare per lo scudetto". Lo dice Luca Toni, intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

Cosa intende per “dare del gas”?

"Le cessioni di alcuni giocatori importanti stanno rallentando il mercato dei bianconeri, ma se dai via Vlahovic ti servono 2-3 colpi forti. In questo momento c’è molta distanza tra la Juventus e la coppia Napoli-Inter. E il Milan di Allegri, non avendo le Coppe, potrà concentrarsi soltanto sul campionato. A volte è un vantaggio avere un solo impegno, anche se le notti europee portano entusiasmo. Ai bianconeri manca qualcosa, però sono convinto che interverranno e alla fine Tudor sarà competitivo".

Lei che è stato Scarpa d’Oro e si è laureato re dei bomber un po’ ovunque (Serie A, B, Bundesliga, Coppa Uefa), quest’anno su chi punterebbe per la classifica dei marcatori?

"Pronostico difficile, più che in passato. Una pizza la giocherei su Lautaro o Kean".